Отравление школьников в Черкассах: количество госпитализированных увеличилось

Вчера, 23:46

Супрун отметила, что состояние пациентов улучшается

 

facebook.com/MykolaChechotkin
facebook.com/MykolaChechotkin

Количество госпитализированных в Черкассах по состоянию на 19:00 увеличилось до 56, из них 12 находятся в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун Twitter.

"Статус по Черкассам на 19:00: Госпитализированы 56 человек: 53 детей, 3 взрослых. В отделении интенсивной терапии: 12 (11 детей и 1 взрослый). Состояние пациентов улучшается", – написала она.

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Ранее в Минздраве сообщили, что после массового отравления на школьной линейке в Черкассах за помощью к врачам обратились 94 ребенка, 53 школьника и двое взрослых были госпитализированы.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Черкассы заявил, что главная версия массового отравления школьников на линейке – локальное распыление неизвестного вещества.

По факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Между тем, одновременно с ЧП в Черкассах в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо ученикам школы №6. В ходе школьной линейки ухудшилось состояние у 19 детей разного возраста. Все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием еще не посещали школьную столовую.
отравление, школьники, черкассы, госпитализация, супрун
Источник:

"Сегодня"

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