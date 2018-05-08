Отравление школьников в Черкассах: количество госпитализированных увеличилось

Количество госпитализированных в Черкассах по состоянию на 19:00 увеличилось до 56, из них 12 находятся в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун Twitter.

"Статус по Черкассам на 19:00: Госпитализированы 56 человек: 53 детей, 3 взрослых. В отделении интенсивной терапии: 12 (11 детей и 1 взрослый). Состояние пациентов улучшается", – написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Школьники теряли сознание: подробности массового отравления детей в Черкассах

Ранее в Минздраве сообщили, что после массового отравления на школьной линейке в Черкассах за помощью к врачам обратились 94 ребенка, 53 школьника и двое взрослых были госпитализированы.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Черкассы заявил, что главная версия массового отравления школьников на линейке – локальное распыление неизвестного вещества.

По факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Между тем, одновременно с ЧП в Черкассах в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо ученикам школы №6. В ходе школьной линейки ухудшилось состояние у 19 детей разного возраста. Все дети, которые почувствовали недомогание, учились в разных классах и перед мероприятием еще не посещали школьную столовую.