Отравление школьников в Винницкой области: число пострадавших возросло

В Казатине Винницкой области после отравления в школьной столовой в больницу попал 21 человек, в том числе и 16 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы писали о 20 пострадавших.

"По состоянию на 7:00 16 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 21 человек (из них 16 детей)", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие питались в школьной столовой СОШ № 2. Сейчас в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

"Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью потерпевших нет", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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