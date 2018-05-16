Отравление в Черкассах: в больнице остаются пять детей и учитель

Вчера, 22:58

Из больницы выписали почти всех пострадавших

фото из открытых источников
фото из открытых источников

По состоянию на 15 мая из больницы выписали почти всех пострадавших в результате отравления на линейке в школе Черкасс. Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации (ОГА).

"Из областной больницы выписали уже почти всех учеников, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, которая случилась на прошлой неделе в черкасской школе № 8. В настоящее время в медицинском учреждении остается пять детей и один преподаватель", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

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Напомним, 8 мая в восьмой городской школе дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались до сотни человек с одной только торжественной линейки. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.

Ранее сообщалось, что после массового отравления детей в Черкассах школьники были проверены на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили. После этого приступили к проверки грунта, вода и воинской части.
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Источник:

"Сегодня"

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