Отравление в николаевской школе квалифицировали как "хулиганство"

По состоянию на вечер 21 мая, 36 учеников находятся в Николаевской городской детской больнице

Правоохранители в Николаеве начали уголовное производство по статье "хулиганство" из-за отравления детей в Николаевской школе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"По данному факту следователи Заводского ОП ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", – говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 21 мая, 36 учеников находятся в Николаевской городской детской больнице с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести.

"Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья детей стало распыление в помещении учебного заведения неизвестного вещества. Специалисты, исследовав замеры воздуха, опасных веществ не обнаружили", – отмечают в полиции.

Как сообщалось, сегодня в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. По данным ГСЧС, 32 ребенка были направлены в лечебные заведения с целью уточнения состояния здоровья.

Ранее мы писали, что неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. В школе учатся 75 детей. Сейчас занятия приостановлены, школьников отпустили домой. В полиции отметили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало. В школе были взяты образцы воздуха на анализ.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.