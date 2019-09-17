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Отравление в школьной столовой в Казатине: в больнице оказались 40 человек

17 сентября, 07:55

Среди пострадавших – 35 детей

/ Фото: Pixabay

В Казатине Винницкой области после трапезы в школьной столовой в больницу попали 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы писали о 20 госпитализированных.

"В течение 14 – 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей)", – говорится в сообщении.

В связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Мы уже сообщали, что все пострадавшие питались в школьной столовой СОШ № 2. В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

"Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью потерпевших нет", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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