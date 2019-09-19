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Отравление в школьной столовой в Казатине: в больнице остаются более 20 детей

19 сентября, 07:53

Пострадавших госпитализировали с диагнозом острый гастроэнтероколит

В Казатине после трапезы в школьной столовой в больнице все еще находятся 22 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7: 00 19 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 22 ребенка", – говорится в сообщении.

На данный момент в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Всего после употребления еды из этой столовой пострадали 40 людей.

Мы уже сообщали, что все пострадавшие питались в школьной столовой СОШ № 2. В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

"Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью потерпевших нет", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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