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Отрезал отцу части тела и ранил копов: в Николаевской области спецназ штурмом взял дом мужчины (видео)

22 января, 13:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

В Николаевской области копы и спецназовцы со стрельбой задержали мужчину, который искалечил своего отца. Во время спецоперации мужчина ранил нескольких полицейских.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Так, 36-летний житель Доманевки во время конфликта отрезал своему отцу нос, губы и половой орган. Раненый 55-летний мужчина смог дойти до дома сестры. Там ему вызвали "скорую".

На следующий день в дом мужчины прибыли полицейские. Нарушитель сразу открыл стрельбу, он ранил трех правоохранителей.

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Чтобы задержать вооруженного мужчину, на место вызвали спецназовцев КОРД. Они штурмом взяли дом, разоружили и задержали мужчину. На нем был бронежилет.

Сам злоумышленник после задержания рассказал, что стрелял в них, чтобы "привлечь внимание", а отца порезал, потому что тот якобы "не успокаивался".

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"Я на него надел наручники, и начал его держать, только потом он успокоился. Я не ожидал, что у него было столько силы (...) Я его бил в голову кулаками, пришлось ему отрезать нос и губы", - сказал мужчина.

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В доме нашли устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны и взрывчатку. На дверях были растяжки с дымовой гранатой, они работали по радиосвязи. Станция управления для взрывчатки была при задержанном.

Также известно, что мужчина уже был судим. За умышленное тяжкое телесное повреждение и нападение на копов ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, на Закарпатье спецназ устроил облаву на мукачевскую банду.

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Кроме того, в Черновицкой области иностранец при попытке побега устроил перестрелку с полицейскими. Пострадали и мужчина, и копы.

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