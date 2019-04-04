Подполковник, напавший на женщину-полицейскую в Житомире, избежал ареста

Отделался залогом в 10 тысяч гривен

Сергей Кобзев на суде. Скрин с видео Нацполиции.

Подполковник, напавший на женщину-полицейскую в Житомире, избежал ареста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c8/456/5ca5c84569a81.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c8/456/5ca5c84569a81.png 2019-04-04T12:06:00+03:00 Другие регионы Отделался залогом в 10 тысяч гривен

Богунский районный суд Житомира избрал меру пресечения члену избирательной комиссии Сергею Кобзеву, который подозревается в нападении на женщину-полицейскую во время подсчета голосов в первом туре президентских выборов, в виде залога в размере 10 тыс. грн.

Соответствующее решение в отношении подозреваемого было принято 3 апреля, сообщает пресс-служба областной полиции.

Следователи в своем ходатайстве просили суд заключить под стражу подозреваемого. Однако судья решил избрать меру пресечения Кобзеву в виде залога 10 тыс. грн.

Вчера начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко рассказал на брифинге, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, член избиркома нанес полицейской легкие телесные повреждения. Он также отметил, что за содеянное подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Печенкнко также отметил, что мужчина – военный пенсионер, подполковник.

Как сообщалось, ночью 1 апреля в Житомире член избирательной комиссии при подсчете голосов в первом туре выборов президента совершил нападение на женщину-лейтенанта полиции из-за сделанного ею замечания относительно нецензурной брани.

55-летний мужчина сначала оскорблял 24-летнюю женщину-полицейского, а затем начал ее толкать, хватать за одежду и таскать за волосы. Дебошир успокоился только после предупреждения девушки о применении табельного оружия.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Запорожской области злоумышленник пытался взорвать патрульных гранатой.

Также, в Днепропетровской областиводитель-"евробляхер" бросил гранату в патрульных.

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