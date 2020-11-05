Отсудила дочь, чтобы избить до смерти: подробности убийства ребенка в Хмельницком

Бывшие приемные родители подозревают, что ребенка избивали и топили из-за того, что он не узнавал биологическую мать

Умерла девочка, которую месяц назад в Хмельницком избила родная мать. Новости "Сегодня" рассказывали о неслыханно жестоком избиении. Все это время маленькая Вика пролежала в коме. Мать сидит в следственном изоляторе. А еще двое ее детей ждут, когда ее лишат родительских прав. Мы собрали все подробности жуткой трагедии.

Видео: Сегодня

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Улыбающаяся и жизнерадостная четырехлетняя Вика танцует для своей приемной мамы. Такой семья ромов запомнит ее навсегда. Три месяца назад девочку и ее старшую сестру через суд забрала биологическая мать. С тех пор Вика не улыбалась, говорит ее сестренка Ева. Потому родная мамочка постоянно била. И не только била. Ева говорит, что биологическая мать топила дочь. Бывшие приемные родители считают Наталия так издевалась, потому Вика не знала ее и не называла мамой.

"Поскольку ребенок просился ко мне и разговаривал на цыганском языке, скорее всего, это ее доставало. Побои происходили не раз, то есть там в течении двух месяцев мой ребенок страдал в этом доме", – говорит Светлана Паражан, бывшая приемная мать Вики.

В приемную семью сестер отдали, когда их мать посадили в тюрьму за ограбление. Приемные родители воспитывали Вику и Еву три года. Погибшая девочка выросла у них с пеленок.

Следователям 34-летняя биологическая мать Наталья объяснила: у Вики произошел эпилептический припадок, та билась головой и случайно сама сломала руку. Но врачи констатировали: девочку били. Она 26 дней была в коме, а потом умерла. Наталью уже лишали родительских прав. Когда женщина вышла из тюрьмы, обручилась с бывшим узником, и через суд вернула дочерей.

Шестилетняя Ева сейчас в реабилитационном центре. С ней работают психологи. Семимесячный братик Сергей находится в Доме малютки. Брать опеку над ними семья ромов пока отказывается – трудно эмоционально. Наталье за ​​убийство Вики грозит до 10 лет тюрьмы. Вероятно ее опять лишат родительских прав.

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Ранее мы сообщали, что в центре Киева горе-родители избивали троих детей.

Также напомним, в Винницкой области за избиение пасынка мачеху отправили за решетку.

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