Ответственная газодобывающая отрасль: в Полтаве состоялся Форум социального партнерства

19 ноября в Полтаве состоялся "Форум социального партнерства: громады и газодобыча". В мероприятии приняли участие народные депутаты Украины, представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды, председатель Полтавской ОГА, председатель Государственной службы геологии и недр Украины, представители общественного сектора, местного самоуправления и негосударственных организаций, а также газодобывающие компании.
На форуме обсуждали стратегию Украины в газодобывающем секторе и роль Полтавского региона в увеличении газодобычи в стране, важность дальнейшего продолжения реформ для достижения энергонезависимости, а также пользу от сотрудничества громад и газодобытчиков.
Наталья Гребенюк, председатель правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины, во время своего выступления отметила, что достижение энергонезависимости является главной миссией для ведущих газодобывающих предприятий и они прилагают максимум усилий, чтобы воплотить это в реальность.
"Последние годы государство избрало стратегию, направленную на получение энергетической независимости, которая прежде всего связана с увеличением собственной газодобычи. О последовательности курса заявляют и президент Украины Владимир Зеленский, и Кабинет министров Алексея Гончарука. Провозглашенный курс правительства на увеличение ВВП на 40% в 5-летней перспективе, на наш взгляд, напрямую связан с увеличением добычи украинского газа. Отрасль рассчитывает на эффективное сотрудничество с регионами: общинами, органами местного самоуправления, гражданским обществом. И чем эффективнее мы будем работать вместе, чем конструктивными будут наши решения, тем быстрее мы будем находить возможности и силы для того, чтобы реализовать наши проекты для реализации стратегической государственной миссии", - отметила Наталья Гребенюк.
Во время дискуссии было отмечено, что газодобывающие компании способствуют развитию регионов присутствия, уплачивая ренту в местные бюджеты и реализуя программы социального партнерства. В качестве примера был приведен Ковалевский сельский совет Шишацкого района Полтавской области, на территории которой ведет деятельность компания ДТЭК Нефтегаз. Бюджет сельсовета благодаря сотрудничеству с газодобытчиками увеличился в разы, и громада получила возможность реализовать важные проекты в сфере здравоохранения, образования и энергоэффективности, поддерживать в надлежащем состоянии и строить новую социальную инфраструктуру. Как отметил Александр Шевелев, руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Нефтегаз, компания ведет постоянный диалог с громадами, помогает решать проблемы на местах и обеспечивает устойчивое развитие Полтавского региона.
Отдельным важным вопросом мероприятия стал экологический аспект добычи природного газа. Во время дискуссии между парламентариями, представителями местной власти и громад, участники обсуждения подчеркнули, что сейчас добыча газа в регионе осуществляется с соблюдением экологических норм. Кроме того, была положительно оценена практика безамбарного бурения скважин, которая соответствует лучшим международным экологическим стандартам. Как отметили эксперты ДТЭК Нефтегаз, за последние несколько лет все новые скважины компания пробурила исключительно безамбарным методом.
Подытоживая панельные дискуссии во время Форума, организаторы отметили, что в Украине есть все возможности для увеличения добычи газа и достижения энергетической независимости. Для этого крайне необходимо объединить усилия газодобывающих компаний, государственной власти и органов местного самоуправления, образования и науки и местных громад.
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