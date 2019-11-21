Ответственная газодобывающая отрасль: в Полтаве состоялся Форум социального партнерства

19 ноября в Полтаве состоялся "Форум социального партнерства: громады и газодобыча". В мероприятии приняли участие народные депутаты Украины, представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды, председатель Полтавской ОГА, председатель Государственной службы геологии и недр Украины, представители общественного сектора, местного самоуправления и негосударственных организаций, а также газодобывающие компании.

На форуме обсуждали стратегию Украины в газодобывающем секторе и роль Полтавского региона в увеличении газодобычи в стране, важность дальнейшего продолжения реформ для достижения энергонезависимости, а также пользу от сотрудничества громад и газодобытчиков.

Реклама

Наталья Гребенюк, председатель правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины, во время своего выступления отметила, что достижение энергонезависимости является главной миссией для ведущих газодобывающих предприятий и они прилагают максимум усилий, чтобы воплотить это в реальность.

"Последние годы государство избрало стратегию, направленную на получение энергетической независимости, которая прежде всего связана с увеличением собственной газодобычи. О последовательности курса заявляют и президент Украины Владимир Зеленский, и Кабинет министров Алексея Гончарука. Провозглашенный курс правительства на увеличение ВВП на 40% в 5-летней перспективе, на наш взгляд, напрямую связан с увеличением добычи украинского газа. Отрасль рассчитывает на эффективное сотрудничество с регионами: общинами, органами местного самоуправления, гражданским обществом. И чем эффективнее мы будем работать вместе, чем конструктивными будут наши решения, тем быстрее мы будем находить возможности и силы для того, чтобы реализовать наши проекты для реализации стратегической государственной миссии", - отметила Наталья Гребенюк.

Во время дискуссии было отмечено, что газодобывающие компании способствуют развитию регионов присутствия, уплачивая ренту в местные бюджеты и реализуя программы социального партнерства. В качестве примера был приведен Ковалевский сельский совет Шишацкого района Полтавской области, на территории которой ведет деятельность компания ДТЭК Нефтегаз. Бюджет сельсовета благодаря сотрудничеству с газодобытчиками увеличился в разы, и громада получила возможность реализовать важные проекты в сфере здравоохранения, образования и энергоэффективности, поддерживать в надлежащем состоянии и строить новую социальную инфраструктуру. Как отметил Александр Шевелев, руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Нефтегаз, компания ведет постоянный диалог с громадами, помогает решать проблемы на местах и ​​обеспечивает устойчивое развитие Полтавского региона.

Отдельным важным вопросом мероприятия стал экологический аспект добычи природного газа. Во время дискуссии между парламентариями, представителями местной власти и громад, участники обсуждения подчеркнули, что сейчас добыча газа в регионе осуществляется с соблюдением экологических норм. Кроме того, была положительно оценена практика безамбарного бурения скважин, которая соответствует лучшим международным экологическим стандартам. Как отметили эксперты ДТЭК Нефтегаз, за ​​последние несколько лет все новые скважины компания пробурила исключительно безамбарным методом.

Подытоживая панельные дискуссии во время Форума, организаторы отметили, что в Украине есть все возможности для увеличения добычи газа и достижения энергетической независимости. Для этого крайне необходимо объединить усилия газодобывающих компаний, государственной власти и органов местного самоуправления, образования и науки и местных громад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама