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Полицейские в Черкасской области устроили "пыточную" на кладбище

26 мая, 19:46

Руслан Ровик

Полицейские вымогали деньги с местного жителя, обвиняя его в несуществующем преступлении

В Черкасской области двоих полицейских подозревают издевательствах и вымогательстве денег с местного жителя, которому они угрожали обвинениями за вымышленное преступление.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, следствие по этому уголовному производству уже завершено, а материалы направлены в суд.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских одного из отделов полиции в Черкасской области. Их обвиняют в разбое, совершенном по предварительному сговору, превышении власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием, и вымогательстве неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

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Во время следствия выяснилось, что в сентябре 2019 года полицейские задержали местного жителя за якобы совершение им уголовного правонарушения – они отобрали у него личные вещи и отвезли на кладбище. Там его избили, требуя взятки, чтобы не привлекать к ответственности за преступление, которого он не совершал.

Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет и конфискация имущества.

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Напомним, ранее мы сообщали о крупном скандале, который вспыхнул после событий в Кагарлыкском отделе полиции Киевской области: там двух сотрудников подозревают в изнасиловании и пытках.

Как оказалось, в местную больницу обратилась 26-летняя женщина, а врачи передали стражам порядка информацию об избиении и изнасиловании.

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Позже выяснилась, что изнасилованная женщина – свидетель в деле о краже, в которой подозреваются ее знакомые.

Также напомним, как в Харькове налоговик, которого заподозрили в пьяной езде, устроил гонки с полицией.

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разбой пытки избиение вымогательство издевательства полицейские Черкасская область ГБР

Источник: Сегодня

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