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Падение ледяной глыбы на супругов в Конотопе: мужчина скончался в больнице

Сегодня, 14:28

Жена погибшего все еще находится в больнице

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
Падение ледяной глыбы на супругов в Конотопе: мужчина скончался в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/72d/fde/5c572dfde15d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/72d/fde/5c572dfde15d8.jpg Другие регионы Жена погибшего все еще находится в больнице

В Конотопе умер 28-летний мужчина, на которого 3 февраля с крыши многоэтажки упала ледяная глыба. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова.

"Четверо суток медики боролись за жизнь мужчины, провели несколько сложных операций, но спасти его не смогли. Женщину прооперировали, ее состояние улучшилось. Супруги, у которых есть 10-летний сын, были переселенцами из города Мариуполь. Жена погибшего пока продолжает находиться на лечении в больнице", – рассказала Биганова.

На данный момент по факту травмирования супругов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 ("Служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 6 февраля в Полтаве на 83-летнего мужчину из крыши дома упала ледяная глыба. Пострадавший скончался в больнице. Также мы писали о том, что девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому. Пострадавшая находится в реанимационном отделении детской городской клинической больницы.

Кроме того, ране сайт "Сегодня" рассказывал, как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков

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Тег лед, супруги, конотоп, сумская область, погибший, глыба

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Источник:

УНИАН

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