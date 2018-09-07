Паломничество хасидов в Умань: в город прибыли более 18 тысяч человек

В город Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана прибыли уже более 18 тысяч паломников-хасидов из 12 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По состоянию на утро 7 сентября в город Умань на празднование Рош ха-Шана прибыло более 18 000 паломников из 12 стран мира. Прибыли в Умань и 22 сотрудника полиции Государства Израиль", – говорится в сообщении.

На данный момент грубых нарушений общественного порядка в зоне пребывания паломников не было.

Напомним, в Умани Черкасской области пройдет массовое празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана. В городе ожидают на прибытие около 30-35 тысяч хасидов-паломников. На данный момент никаких чрезвычайных событий в Умани не зафиксировали.

Ранее мы уже писали о том,что подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по Иудейскому календарю, – уже началась.

Отметим, по данным полиции, в 2017 году в Умань прибыли по случаю празднования иудейского нового года более 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран.