Паломничество хасидов в Умань: в полиции назвали число прибывших

Сегодня утром в город Умань Черкасской области на празднование иудейского Нового года приехали 8722 хасидов-паломников. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в Уманском отделе ГУНП в Черкасской области.

Как рассказали правоохранители, в городе ожидают на прибытие около 30-35 тысяч хасидов-паломников. На данный момент никаких чрезвычайных событий в Умани не зафиксировали.

Кроме того, в городе за порядком следят 450 полицейских из Черкасской области, а также 60 полицейских-патрульных из Николаевской, Херсонской, Житомирской областей. Работают они в двухсменном режиме: с 8 утра до 20:00 и с 20:00 до 8 утра. Такой режим будет действовать с 3 до 13 сентября. Также с Израиля прибудут 22 полицейских.

Ранее мы уже писали о том,что подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по Иудейскому календарю, – уже началась.

Отметим, по данным полиции, в 2017 году в Умань прибыли по случаю празднования иудейского нового года более 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран.