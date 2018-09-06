Паломничество хасидов в Умань: в полиции назвали число прибывших

Сегодня, 12:53

Всего в городе ожидают 30-35 тысяч паломников


Сегодня утром в город Умань Черкасской области на празднование иудейского Нового года приехали 8722 хасидов-паломников. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в Уманском отделе ГУНП в Черкасской области.

Как рассказали правоохранители, в городе ожидают на прибытие около 30-35 тысяч хасидов-паломников. На данный момент никаких чрезвычайных событий в Умани не зафиксировали.  

Кроме того, в городе за порядком следят 450 полицейских из Черкасской области, а также 60 полицейских-патрульных из Николаевской, Херсонской, Житомирской областей. Работают они в двухсменном режиме: с 8 утра до 20:00 и с 20:00 до 8 утра. Такой режим будет действовать с 3 до 13 сентября. Также с Израиля прибудут 22 полицейских.

Ранее мы уже писали о том,что подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по Иудейскому календарю, – уже началась.

Отметим, по данным полиции, в 2017 году в Умань прибыли по случаю празднования иудейского нового года более 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран.
паломники, хасиды, умань, Черкасская область

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