Паломники-хасиды продолжают осаждать украинскую границу (видео)

Сотни паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси, несмотря на ограничение въезда, пока продолжают находиться на границе.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области остается ограниченным.
На видео видно, что прибывшие паломники-хасиды фактически находятся на проезжей части.
На границу подтянуты резервы Госпогранслужбы, а также подразделения Нацполиции и Нацгвардии Украины.
Ранее мы сообщали, что в Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными. В этот раз камнем преткновения стала синагога.
Также напомним, в Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Отачь" правоохранители задержали паломника-хасида, который пытался дать взятку пограничнику в размере 1000 долларов.
Кроме того, конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам на празднование Рош ха-Шана. Американцы обратились к госсекретарю с просьбой повлиять на Киев.
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