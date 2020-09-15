Паломники-хасиды продолжают осаждать украинскую границу (видео)

В МВС рассказали о ситуации на пункте пропуска

Сотни паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси, несмотря на ограничение въезда, пока продолжают находиться на границе.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области остается ограниченным.

На видео видно, что прибывшие паломники-хасиды фактически находятся на проезжей части.

На границу подтянуты резервы Госпогранслужбы, а также подразделения Нацполиции и Нацгвардии Украины.

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Ранее мы сообщали, что в Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными. В этот раз камнем преткновения стала синагога.

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Также напомним, в Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Отачь" правоохранители задержали паломника-хасида, который пытался дать взятку пограничнику в размере 1000 долларов.

Кроме того, конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам на празднование Рош ха-Шана. Американцы обратились к госсекретарю с просьбой повлиять на Киев.

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