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Пьяным сбил подростка в Херсоне. Патрульному избрали меру пресечения

2 июля 2021 12:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемый сбежал с места преступления, однако позже его разыскали правоохранители

Подозреваемого арестовали на 60 суток. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

Подозреваемого арестовали на 60 суток. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

В Херсоне командиру роты патрульной полиции области, который пьяным сбил насмерть 17-летнего подростка, избрали меру пресечения. Его отправили на 60 суток в СИЗО, без права внесения залога.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Анжела Слободян, после решения подозреваемый Андрей Сахно извинился перед матерью Дмитрия и перед коллегами.

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Напомним, полицейский сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Прохожие вызвали скорую помощь. Три часа медики пытались реанимировать парня, но от полученных травм Дмитрий Проц умер.

Государственное бюро расследований объявило подозрение патрульному. Установлено, что он был пьян, когда совершил наезд. Если вину водителя докажут в суде, его ждет до 10 лет за решеткой.

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Ранее мы сообщали, что в Полтавской области авто сбило ребенка.

Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.

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