ПЦУ запретила священнику-сексисту из Полтавы писать в Facebook

Александру Дедюхину нельзя вести деятельность в соцсетях и литургии – батюшке-депутату советуют определиться между службой Богу и партии

Священнику Александру Дедюхину из Полтавской области запретили делать сообщения в соцсетях на три месяца из-за сексистского скандала, в который он попал на прошлой неделе.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Бечке.

Настоятель Свято-Николаевской религиозной общины шокировал своей позицией относительно абортов – назвал в Facebook недоразвитыми участников акций протеста, которые требуют права самостоятельно распоряжаться собственным телом.

После этого на священника посыпались обвинения в сексизме.

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В Полтавской епархии утверждают, что изучили публикации Дедюхина и постановили, что они разжигают вражду и вредят авторитету Православной церкви Украины.

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Поэтому священнику до 19 августа официально запретили проведение литургий, а до 6 сентября – публичную деятельность в соцсетях.

Кроме того, поскольку Дедюхин также является депутатом Полтавского горсовета, ему посоветовали сделать выбор между службой Богу и политической карьерой.

Напомним, что в конце прошлого года в ПЦУ произошел другой скандал – во Львове священник "приватизировал" церковь, построенную на пожертвования прихожан, переписав ее на дочь, а земельный участок – на зятя.

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