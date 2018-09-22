Пенсионер в Сумах устроил аварию на газопроводе и погиб в результате пожара

В Сумах 73-летний мужчина погиб в результате пожара, возникшего из-за устроенной пенсионером аварии на газопроводе, сообщил отдел коммуникации полиции области.

По информации правоохранителей, 21 сентября в 18.43 в дежурную часть поступило сообщение об аварии на газораспределительной сети высокого давления в районе Барановка на окраине города Сумы.

Прибывшие на место происшествия руководство областной и городской полиции, а также следственно-оперативная группа обнаружили там специалистов газовой службы и пожарных, которые пытались ликвидировать огонь, столб которого достигал 10 метров. Поэтому сразу осмотреть место происшествия полицейским не удалось.

"Около четырех утра в полицию поступило сообщение, что в доме неподалеку от места происшествия нашли обгоревший труп мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком", – говорится в сообщении.

После ликвидации пожарными огня полиция обнаружила повреждение засова газовой трубы, которую пытались срезать с помощью соответствующих инструментов.

"Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания полагать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший, который в результате происшествия получил смертельные ожоги", – рассказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабут.

В полиции квалифицировали происшествие по ст. 115 (умышленное убийство, с отметкой "несчастный случай") и ч. 1 ст. 292 УК Украины (повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов или создало опасность жизни людей).

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