Передано в суд дело депутата, морившего голодом сына

Санкция – до 15 лет заключения

Депутат А.Мольченко (слева). Фото: Depo.ua.

Передано в суд дело депутата, морившего голодом сына //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/481/63d/5ca48163db2ba.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/481/63d/5ca48163db2ba.png 2019-04-03T12:55:00+03:00 Другие регионы Санкция - до 15 лет заключения

Прокуратура Кировоградской области и Новоукраинская местная прокуратуры завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении депутата Новоукраинского районного совета и его жены по факту покушения на убийство их малолетнего сына с особой жестокостью.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.



Подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 13 п. 2,4,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (депутату еще и по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство).



Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас обвинительный акт направлен на судебное разбирательство.

Ранее сообщалось , что речь идет о депутате райсовета от Радикальной партии Александре Мольченко. Из семьи депутата забрали 4-летнего сына Влада. Ребенок весил 7 кг., и, как полагают медики, не видел ничего, кроме хлеба и воды. Следствие установило, А. Мольченко считал, что Влад не родной сын, поэтому и не кормил его.

Вскоре из семьи забрали и трех дочерей, а относительно родителей открыли уголовное производство за злостное невыполнение обязанностей.

Как сообщалось, А.Мольченко был лишен родительских прав.

Впоследствии супругов Мольченкообвинили в попытке преднамеренного убийства сына.

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