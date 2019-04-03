Передано в суд дело депутата, морившего голодом сына
Санкция – до 15 лет заключения
Прокуратура Кировоградской области и Новоукраинская местная прокуратуры завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении депутата Новоукраинского районного совета и его жены по факту покушения на убийство их малолетнего сына с особой жестокостью.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 13 п. 2,4,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (депутату еще и по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство).
Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас обвинительный акт направлен на судебное разбирательство.
Ранее
Вскоре из семьи забрали и трех дочерей, а относительно родителей открыли уголовное производство за злостное невыполнение обязанностей.
Как сообщалось, А.Мольченко был лишен родительских прав.
Впоследствии супругов Мольченкообвинили в попытке преднамеренного убийства сына.
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