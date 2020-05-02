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Переписка – полный фейк: Трофимов назвал "вброс" по Черкассам частью политических технологий

2 мая, 14:05

Татьяна Очеретяна

Трофимов считает, что таким поступком мэр хочет получить рейтинг перед местными выборами

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов отреагировал на инцидент с фейковой перепиской с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. Трофимов также подтвердил, что не вел переписку и утверждает, что мэр смягчает карантин для политических рейтингов перед местными выборами. Об этом написали в Офисе президента.

"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс – это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото – не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без какого-либо анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", – отметил Трофимов.

Также он сказал, что такие информационные "вброс" могут быть частью политтехнологий, которые набирают обороты перед местными выборами.

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"Используют СМИ для продвижения себя, предоставление резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга. И спекулируют на вопросе снятия карантина, поскольку понимают, что люди хотят как можно быстрее вернуться к привычной жизни", – отметил замруководителя Офиса Президента.

Трофимов подчеркнул, что преждевременное снятие карантина может стоить человеческих жизней.

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"Такие самовольные действия местной власти – это не забота о людях и местный бизнес. Это забота о своем рейтинге и дальнейшую политическую карьеру. Если в городских голов являются предметные предложения по помощи местному бизнесу – всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Но со стороны городского головы Черкасс мы таких действий не увидели", – сказал он.

Напомним, в Черкассах исполнительный комитет городского совета решил с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей.

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Действия мэра посчитали незаконными в и итоге мэра города позвали на допрос.

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СМИ мэр Черкассы переписка Сергей Трофимов

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