Переполох в роддоме: в Виннице на COVID-19 проверяют более 20 беременных и рожениц

В роддоме Винницы, в котором работала инфицированная коронавирусом женщина, на COVID-19 проверяют 21 пациенток. Об этом во время брифинга рассказал мэр города Сергей Моргунов.

"Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня будет продолжен сбор биологических материалов для исследования пациентов и персонала", – заявил он.

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Моргунов отметил, что медицинский персонал, который был за пределами роддома, сейчас находится на самоизоляции. За ними наблюдают семейные врачи.

Также стало известно о состоянии первой инфицированной COVID-19 в Виннице. Его медики оценивают как удовлетворительное, у женщины уже нормализировалась температура. Хорошо себя чувствует и пятилетний племянник пациентки. С малышом в больнице находится его отец, он тоже в удовлетворительном состоянии.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в Украине официально подтверждено 218 случаев заражения COVID-19, из которых четверо людей, в частности один ребенок, выздоровели, и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

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