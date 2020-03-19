Первый пациент с коронавирусом в Житомире рассказал, как заразился, и показал жизнь в изоляции (фото)

Украинец рассказал о том, как заразился, и показал условия в житомирской больнице

Мужчина из Житомира, у которого подтвердили коронавирус, рассказал о том, как он заразился и вернулся в Украину, а также показал фото условий, в которых ему приходится жить в местной больнице.

Об этом сообщает "Житомир.info".

Как стало известно, в середине марта мужчина вместе с другом и его сыном отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии. После объявления карантина они отправились в Германию, а после этого – в Украину.

В аэропорту прибывшим измерили температуру и отпустили домой. По его словам, еще за границей мужчина решил по возвращении отправиться в самоизоляцию, чтобы защитить родственников. До госпитализации он находился в загородном доме, где у него и повысилась температура.

Он обратился к врачу, и тот посоветовал пройти тест на коронавирус. Экспресс-тест дал негативный результат, а лабораторные анализы подтвердили наличие инфекции.

Сейчас он находится в палате инфекционной больницы, и возле его комнаты установят круглосуточную охрану.

"Вторую неделю марта я с товарищем и его сыном провели в Австрии на горнолыжном курорте. Погода была прекрасная, снега много, курорт был заполнен. Особенно много в это время было голландцев, многие с детьми. За все время я не увидел ни одного человека в маске, нигде не было никаких предупреждений о надвигающейся пандемии, люди катались, получали удовольствие и радовались весне", - объяснил он.

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Мужчина рассказал, что за два дня до отъезда он отправился на экскурсию и там получил сообщение о закрытии гостиницы, а туристов обязали покинуть курорт.

"По прилете в Киев прямо на трапе всем пассажирам быстро проверили температуру, пограничный контроль – и мы дома. Понимая сложность ситуации, еще в Австрии я решил дома самоизолироваться на две недели, чтобы не подвергать риску семью и вообще кого-либо. Самоизоляцию организовал в частном доме за городом", - объяснил житомирянин.

Также он добавил, что в доме для него оставили продукты и лекарства и за все время до ухудшения самочувствия он не видел никого, кто приближался бы к нему ближе 10-15 метров, "и то, в основном, из окна".

"На третий день после приезда у меня поднялась температура – 38,2. После этого активный режим пришлось оставить. На следующее утро температура немного спала- 37,7, но я на всякий случай позвонил в амбулаторию. Врач посоветовал мне пройти тесты на вирус. Он же вызвал скорую и меня привезли в больницу Житомира", - рассказал мужчина.

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Житомирянин вспомнил, как с ним в машине ехал "ехала врач в полном обмундировании-комбинезоне, маске, очках и так далее. Водитель и сопровождающий сидели за перегородкой и защищены не были.

"После этого я благополучно уснул и проспал восемь часов, несмотря на сквозняк из окна и тонкое одеяльце, под которым очень сложно согреться. Температура в палате 16 градусов. Наутро моя температура – 36,5", - заявил пациент.

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Кроме того, он поделился впечатлениями от условий своего "содержания".

"Честно говоря, это больше похоже не на место, где тебя хотят вылечить, а место, где хотят в первую очередь тебя изолировать. Очень грязно, холодно, в туалете нет ни полотенца, ни туалетной бумаги. В боксе нет питьевой воды, нет ложки-вилки, нет ничего", – возмутился мужчина.

Он подчеркнул, что у врачей и медсестер есть защита, а "санитарки, судя по их поведению, убежденные фаталистки, маски носят кое-как, мер предосторожности не соблюдают".

Отдельно он показал на фото "ужин взрослого, крепкого мужчины" – тарелку супа с кусочком хлеба.

Напомним, что этот случай стал 17-м подтвержденным в Украине. Ранее мы сообщали о 16 зараженных. 10 из этих случаев подтверждены в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области. Еще по одному случаю зафиксировали в Житомирской и Донецкой области.

Видео: Сергей Сухомлин, Facebook

Ранее в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.

Также мы писали, что в Житомирской области из-за распространения коронавируса будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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