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Первый случай заражения COVID-19 подтвердили в Черниговской области: подробности

26 марта, 14:23

Тина Наринецкая

За мужчиной уже наблюдают медики

В Черниговской области обнаружили первый случай заражения коронавирусной инфекцией – вирус подхватил мужчина из города Борзна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава местной ОГА Андрей Прокопенко.

"Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавируса", - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в Борзнянскую районную больницу с признаками вирусной пневмонии. Пациента поместили в отдельный бокс инфекционного отделения медучреждения. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей. Медики, как уверяет чиновник, работают в соответствии с протоколами МОЗ.

У пациента уже взяли анализы и направили их в референс-лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.

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"В настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию", – добавил Прокопенко.

Также он отметил, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.

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Отметим, что сейчас в Украине официально подтвердили 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Один человек выздоровел, аеще для пяти – диагноз оказался смертельным.

В связи со сложившейся ситуацией в Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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