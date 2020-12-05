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Первый в Украине мобильный госпиталь для больных COVID-19 откроют в декабре

5 декабря, 21:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Где размещать мобильные госпитали, будут решать местные власти

Первый в Украине мобильный госпиталь на 60 койкомест для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 откроется в середине декабря в Николаеве.

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Об этом сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест, он будет из модульных конструкций", – рассказал Ляшко журналистам.

Он отметил, что для разворачивания мобильных госпиталей уже выделены средства и Минздрав определил табель их оснащения и критерии к ним. При этом решение о размещении такого госпиталя – на усмотрении местных властей.

"Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород", – сказал он.

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Вопрос запуска мобильных госпиталей не будет решаться централизованно.

В то же время Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями.

Напомним, ранее Кабинет министров выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19.

Мы также сообщали, что в Киеве мобильный госпиталь могут открыть при Александровской больнице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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больницы Минздрав госпиталь коронавирус Виктор Ляшко
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