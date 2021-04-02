Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Песчаный карьер напротив могилы Шевченко. В Каневе вспыхнул скандал из-за планов общины

2 апреля, 06:54

Юлия Ляхова , Ольга Косенко

В Шевченковском заповеднике ситуацией обеспокоены

Напротив могилы Шевченко в Каневе планируют добывать песок. Для этого меняют целевое назначение более двадцати гектаров земли из сельскохозяйственного – на промышленное, говорится в эксклюзивном материале "Сегодня".

Реклама

В Шевченковском заповеднике ситуацией изрядно обеспокоены.

"Вся древесная растительность и кустарниковая растительность будет снесена отсюда, чтобы добывать в промышленных масштабах большие объемы песка. Посетители будут видеть здесь вот такое желтое пятно – карьер", – говорит ведущий научный сотрудник Шевченковского национального заповедника "Тарасова Гора" Николай Черный.

Земля принадлежит Липлявской общине. Песок здесь намыли еще в семидесятых годах прошлого века, когда строили Каневскую ГЭС. И много лет его безбожно разворовывали, жалуются в ОТГ. Если частная компания, которая сейчас арендует эту территорию, начнет добывать песок официально, община будет получать более полумиллиона гривен в год.

"Мы на самообеспечении. Община должна зарабатывать деньги, чтобы содержать и школы, и детские сады, и больницы", – отмечает начальник отдела земельных отношений Липлявского сельского совета Владимир Миненко.

Видео: Сегодня
Реклама

Правда, прежде чем разрабатывать карьер, следует изменить целевое назначение участка: из сельскохозяйственного – на промышленное. Руководство общины такие изменения уже инициировало. А областное архитектурное бюро изготовило детальный план разработки. Главный архитектор проекта заверил "Сегодня": учли интересы всех.

"Мы провели детальный анализ этой территории. Там выдержана прибрежная защитная полоса 100 метров от водохранилища. Земельный участок подготовлен таким образом, что она уже теперь не входит в охранную зону заповедника", – уверяет главный архитектор проекту Иван Коляда.

В тренде
Погибших под Шумами могло быть больше: врач вынесла раненого из-под пуль (фото)

Этот план еще должны утвердить на градостроительном совете в обладминистрации. Потом – общественные слушания. Работники заповедника надеются, что их тоже позовут. И они смогут убедить депутатов Липлявской общины не искажать шевченковских горизонтов.

Никаких обращений на строительство песчаного карьера не получали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. И, соответственно, не предоставляли разрешений.

Как выяснилось, государственная служба геологии и недр даже заявление на получение спецразрешения не получала. Поэтому добывать песок на этой территории любая компания не имеет права.

Реклама

Видео: Сегодня

Недавно в Киеве на Андреевском спуске, у Замковой горы, появился памятник Гоголю.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

община карьер канев
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Полтавской области могут ужесточить карантин: какая ситуация в регионе
В Полтавской области могут ужесточить карантин: какая ситуация в регионеДругие регионы
Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поезда
Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поездаТранспорт
Закрытие рынков – удар по малому бизнесу: в Полтаве протестуют предприниматели (фото)
Закрытие рынков – удар по малому бизнесу: в Полтаве протестуют предприниматели (фото)Другие регионы
Катались на велосипедах: в Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двух детей (фото)
Катались на велосипедах: в Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двух детей (фото)Другие регионы
В Сумах вандалы надругались над могилой комбрига, погибшего на Донбассе
В Сумах вандалы надругались над могилой комбрига, погибшего на ДонбассеУкраина
Черниговская область официально в красной зоне: там ужесточают карантин
Черниговская область официально в красной зоне: там ужесточают карантинДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять