Пили мало, но все курили травку: что происходило накануне кровавой бойни в Житомирской области

Кроме алкоголя, компания, которую расстреляли у пруда в Новоселицах, принимала наркотики. По словам единственного выжившего в этой бойне мужчины Вадима Федюнина, в тот вечер все "покуривали травку". Об этом сообщает "Цензор.Нет".

Федюнин рассказал, что не все отдыхающие пили алкоголь. Выпивать они начали уже после приезда Анатолия Захаренко.

"Приехал же Захаренко, начал пить. Андрюха больше всех пил с ним – самый здоровый, я с ним оставался, Искандер с ним оставался. Искандер, по-моему, тоже не пил. Он раскладушку взял, говорит: "Я лучше на звезды повтыкаю". Буду откровенным – травку покуривали все", – вспоминает свидетель трагедии.

Он отметил, что двое убитых не выпили ни рюмки. Также он не видел, чтобы кто-то брал с собою оружие. По его словам, после застолья все по одному разошлись спать. Также за столом возникали споры, но совсем незначительные.

Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый уже нападал на людей.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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