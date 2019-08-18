Пилоты из разных регионов Украины слетелись на авиафест в Кропивницком

Мертвые петли с крутыми пике – авиатрюки и элементы воздушного боя накануне демонстрировали на Кировоградщине. Спортивные пилоты из нескольких регионов Украины туда слетелись на авиафест. "Сегодня" подсчитали – оценить мастерство воздушных асов собрались тысячи зрителей.

Крутые виражи, петли в воздухе, крутые пике, развороты по вертикали на 360 градусов – ЯК 52 в воздухе демонстрирует элементы военного боя на Кировоградском авиафесте. Тысячи зрителей, затаив дыхание, наблюдают за трюками.

На земле пилотов встречают аплодисментами.

Именно на таких самолетах вели бои военные летчики Второй мировой. Юрий – пилот-инструктор с 20-летним стажем. Эту стальную птицу до сих пор считает едва ли не лучшей моделью для авиаспорта. Сожалеет, что не продемонстрировал зрителям фигуры высшего пилотажа в обратном направлении. Для этого, говорит, погода не летная.

"Этот самолет может выполнять фигуры прямого и обратного пилотажа Обратный пилотаж намного сложнее, поэтому выполняется на больших высотах. Поскольку у нас сегодня 400 – 500 метров нижняя кромка, то баловаться обратным лучше не стоит", – говорит Юрий Найденко, пилот-инструктор.

Пилот Максим Седов рассказывает: похожие элементы современным спортивным самолетам даются хуже.

"Они боятся очень положительных и отрицательных перегрузок и потому вот когда и начинаешь его подтягивать на больших скоростях, перегрузка выходит за критичные нормы. И это очень страшно, потому что разрушение конструкции может быть", – говорит он.

Прежде, чем выполнять сложнейшие и опасные элементы в воздухе, спортивные пилоты улучшают свои навыки на тренажерах и авиамоделях, которые обычно сами и делают. Они являются точными копиями реальных самолетов.

"Это совершенствует, помогает решить некоторые проблемы, которые возникают на настоящем самолете, манипуляции практически те же самые . Только еще есть больший доступ ко всем фигурам, которые можно сделать, стоя на земле, то есть более безопасно", – говорит Александр Прядун, авиаконструктор, пилот.

Самый популярный самолет, на котором советуют учиться молодым пилотам, – двухмоторный Tecnam P2006T итальянского производства.

Научиться пилотировать такой самолет не сложно, говорят инструкторы. Некоторым достаточно лишь 12 часов. Но сертификат получите только после полусотни часов полетов и аттестационного экзамена.

Аэроплан экономно расходует топливо. Непрерывно летит почти шесть часов. Поэтому добраться на нем можно до Польши.

"Самолет оборудован полностью для того, чтобы выполнять полеты в инструментальных условиях. Двумя радиостанциями. Ответчиком, комплектом приборов, позволяющим летать и ночью, и автопилотом", – говорит Александр Остапенко, руководитель авиаспортклуба.

Почувствовать полет железной птицы присутствовавшим на фестивале предлагали, когда закончится шоу. Влад едва ли не первым отправился попробовать.

Но удовольствие это не из дешевых. Десять минут воздушной экскурсии на авиафесте в Кропивницкому стоило 1000 гривен.

Напомним, в прошлом году украинские военные летчики отметились в Международном авиационном показе Danish Air Show, а прошлом месяце они вызвали настоящий фурор на британском авиашоу RIAT-2019, показав высший пилотаж, благодаря чему их признали лучшими на соревнованиях.

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