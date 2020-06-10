"Платные камеры" появились в СИЗО еще четырех городов Украины: стали известны расценки

В Харькове, Сумах, Полтаве и Старобельске открыли доступ к платным удобствам в СИЗО

В следственных изоляторах еще четырех городов Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – "платные камеры" появились в СИЗО еще четырех городов Украины.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства юстиции Украины в Facebook.

"С сегодняшнего дня (10 июня. – Ред.) доступна услуга "платных камер" в Харьковском, Сумском, Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве", - говорится в сообщении.

Реклама

Стоит отметить, что стоимость пребывания в этих камерах существенно отличается в зависимости от города:

В Харькове: за сутки арестантам придется выложить 1000 гривен, за неделю – 3500, а за месяц – 3750.

В Сумах: 600 гривен за сутки, 2000 грн за неделю, 4100 грн за месяц.

Реклама

В Старобельске: за сутки 750 грн; за неделю 2600 грн; за месяц – 3000 грн;

В Полтаве: за сутки 600 гривен; за неделю 2100 грн; за месяц – 3800 грн.

Напомним, в Киевском следственном изоляторе появились первые "постояльцы" платной камеры – два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.

Реклама

Стоит напомнить, что стоимость "места" в платной камере в Киеве составляет 2000 гривен за сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн за месяц.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама