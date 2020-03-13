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По две штуки в одни руки: в аптеки Житомира завезли маски

13 марта, 11:58

Руслан Ровик

Продажи медицинских масок жестко ограничили

В Житомире, недалеко от которого подтвердили заболевание коронавирусом, в аптеки привезли медицинские маски и ввели ограничения на их продажу.

Как сообщает "Житомир-Онлайн", в одной из аптек в одни руки продают лишь по две маски по цене 14 гривен.

"Больше продавать в одни руки не имею права, потому что масок очень мало", – пояснила аптекарь.

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Журналисты отметили, что цена в 14 гривен за две маски – "еще нормальная в нынешних условиях". Большинство аптек намерены продавать каждую маску за 20 гривен и также ограничить количество в одни руки.

При этом дезинфекторов почти во всех аптеках города пока нет.

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Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом был диагностирован у жителя Черновцов, который вернулся из поездки в Италию.

Позже инфекцию зафиксировали еще у двух человек – в Черновицкой и Житомирской областях.

Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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