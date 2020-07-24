Побег "полтавского террориста": в полиции предупредили об опасности мужчины

Правоохранители до сих пор разыскивают захватчика

Романа Скрыпника, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, до сих пор ищут. Кроме того, он может быть опасен. Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает "Громадське радіо".

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"Поскольку человек может быть опасен – то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", – заявил он.

Шевченко отметил, что поиски "полтавского террориста" продолжаются.

"Думаю, что они завершатся успешно", – добавил он.

Напомним, вчера "полтавский террорист" отпустил своего заложника, но сам сбежал. На его поиски подняли силовиков.

"В поисках подозреваемого задействован личный состав районной, областной полиции, также задействованы сотрудники СБУ, Нацгвардии и прокуратуры. Есть информация, что у него может быть с собой граната", – рассказал сайту "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

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Также в Сети появилось видео момента, когда автомобиль со злоумышленником выезжает из окружения правоохранителей.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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