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Побежал за собакой и исчез. Под Черкассами развернули спецоперацию, чтобы найти мальчика (видео)

30 мая, 12:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ночью ребенка искали с кинологами и тепловизорами – испуганный мальчик с собакой сидел возле болота

В Черкасской области в лесу у села Свидивок исчез шестилетний мальчик. Маленький Саша побежал за собакой и потерялся.

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Об этом сообщили в МВД.

Родители начали искать мальчика еще с 20:00, но к полночи так и не нашли и обратились в полицию.

По тревоге подняли полицейских районного управления, батальйон полиции особого назначения, киноголов и нацгвардейцев. Также к поискам присоединились жители Черкасс и инспекторы роты по обслуживанию водных объектов – они искали с помощью тепловизоров.

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Сашу искали всю ночь и нашли в 5:30, на него наткнулись местные жители. Испуганный ребенок сидел неподалеку болота, обнимал своего собаку и плакал.

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Как оказалось, в тот вечер мальчик играл во дворе. Его любимый пес выбежал на улицу и ребенок побежал за ним. Амур повел малого в лес, и там оба исчезли.

К счастью, с ребенком все хорошо. Мальчика доставили домой и передали родным.

Напомним, ранее в Днепре пропал 21-летний Владислав Ковтонюк.

Кроме того, во Львовской области более месяца ищут девушку.

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