Побоище в горсовете Конотопа: появились новые данные о пострадавших

Во время драки, которая произошла на сессии Конотопского горсовета, пострадали 12 полицейских, а также депутат и один из журналистов. Кроме того, стало известно, что четверо участников драки были задержаны; им будет объявлено о подозрении в совершении преступления.

По словам начальника главного управления Нацполиции в Сумской области Олега Григорова, остальные 42 участника драки сейчас дают объяснения следователям.

"Сейчас идет досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Все нарушители доставлены в Конотопское отделение полиции, опрошены, сфотографированы. Четыре человека задержаны, им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, и мы будем ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", – заверил он.

Также полицейский добавил, что круг участников событий по мере следствия будет расширяться, и по мере получения доказательств будет обоюдная ответственность в отношении одной и другой стороны, независимо от какой-либо политической ангажированности, и каждый участник конфликта, совершивший противоправные действия, будет отвечать по закону.

В результате этих столкновений пострадавшими оказалось 12 полицейских и 9 гражданских лиц, из которых один депутат и один журналист. В полицию поступило 39 обращений, все они внесены в Единый реестр.

Полиция открыла несколько уголовных производств, которые позже объединили в одно по статьям "совершение групповых хулиганских действий с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений", "умышленное причинение телесных повреждений сотрудникам полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию. В помещении были зажжены дымовые шашки, а сотрудников мэрии эвакуировали.

А на заседании исполкома Полтавского городского совета начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига был избит за то, что вынес из помещения пачки соли и песка, занесенные активистами.