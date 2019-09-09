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Под Бердичевом на мусорной свалке вспыхнул серьезный пожар

9 сентября, 15:52

Пожарные не могли потушить огонь из-за невозможности подъехать к очагам возгорания

В Бердичеве вспыхнул пожар на свалке

В Бердичеве вспыхнул пожар на свалке / Фото: ГСЧС

В Житомирской области возле Бердичева произошел серьезный пожар на мусорной свалке. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о возгорании поступила спасателям 8 сентября в 17:13.

На месте происшествия спасатели установили, что мусор горит отдельными очагами на общей площади около 700 квадратных метров. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени и к утру 9 сентября мусор горел на площади около 500 квадратных метров.

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Борьба с огнем значительно осложнялась тем, что спасатели не могут подъехать к отдельным очагам возгорания, и поэтому на борьбу с пожаром было направлено 10 единиц техники и 23 бойца ГСЧС.

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В Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: загорелись сухая трава, кусты и бытовой мусор. Борьба с огнем осложнялась тем, что, как только пожарным удавалось потушить один участок, как пламя вспыхивало на другом. Площадь возгорания была сравнительно небольшой, однако в 500 метрах от огня находятся многоэтажки.

Ранее сообщалось, чтов Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке. Также мы писали о том, что в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами. 

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свалка бердичев житомирская область

Источник: Сегодня

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