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Под Черкассами художник создает необычные картины

Сегодня, 15:09

Для своих творений мастер использует акриловые нити, гвозди и фанеру

Под Черкассами художник создает необычные картины Другие регионы Для своих творений мастер использует акриловые нити, гвозди и фанеру


Под Черкассами художник работает в технике стринг-арта и создает необычные картины. Творит Сергей в свободное от работы время, ведь по специальности он зубной техник. Как ему удается совмещать творчество и работу – узнавали журналисты "Сегодня".

Сергей Зеленый уже восемь лет творит стринт-арт картины. Говорит, что увидел нитяные изображения в интернете, а потом и сам решил попробовать. Сначала мужчина создает каркас для будущей картины, а потом на доске крепится рисунок. Контуры рисунка художник обозначает его сотнями гвоздей, после чего в ход идут акриловые нити.

Творит мужчина преимущественно ночью, ведь днем он на работе. Хобби уже приносит деньги – картины Сергея заказывают в рестораны, или на подарок.

Отметим, что мужчина создал уже десятки картин, но самое главное еще даже не начал. Он мечтает в такой технике сплести автопортрет.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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Тег картины, художник, Черкассы, Черкасская область

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