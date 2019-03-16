Под Черкассами легковушка врезалась в металлический столб: есть погибшие

Тела жертв из искореженного автомобиля вытаскивали спасатели

Фото: ГСЧС в Черкасской области.

Под Черкассами легковушка врезалась в металлический столб: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cc0/a08/5c8cc0a081d62.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cc0/a08/5c8cc0a081d62.jpg 2019-03-16T11:53:00+02:00 Другие регионы Тела жертв из искореженного автомобиля вытаскивали спасатели

В Черкасской области легковой автомобиль врезался в металлический столб. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Жуткая авария произошла вечером 15 марта на 104 километре трассы "Канев – Чигирин – Кременчуг" у села Красная Слобода Черкасского района. Как выяснилось, водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала на обочину дороги и врезалась в металлический столб держателя дорожных знаков. После столкновения автомобиль перевернулся.







"В результате происшествия водитель 1993 года рождения и его пассажир 1991 года рождения погибли на месте", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, прибывшим на место спасателям пришлось с помощью спецоборудования деблокировать тела погибших из покореженного автомобиля.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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