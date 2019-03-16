Под Черкассами легковушка врезалась в металлический столб: есть погибшие
Тела жертв из искореженного автомобиля вытаскивали спасатели
В Черкасской области легковой автомобиль врезался в металлический столб. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Жуткая авария произошла вечером 15 марта на 104 километре трассы "Канев – Чигирин – Кременчуг" у села Красная Слобода Черкасского района. Как выяснилось, водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала на обочину дороги и врезалась в металлический столб держателя дорожных знаков. После столкновения автомобиль перевернулся.
"В результате происшествия водитель 1993 года рождения и его пассажир 1991 года рождения погибли на месте", – рассказали в ГСЧС.
Кроме того, прибывшим на место спасателям пришлось с помощью спецоборудования деблокировать тела погибших из покореженного автомобиля.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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