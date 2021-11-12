Под Черкассами умер 4-месячный малыш: подозревают его мать

Причина смерти ребенка будет установлена после вскрытия

В Черкасской области умер ребенок. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Тихоновка Черкасской области 21-летняя мать нашла мертвым своего 4-месячного ребенка. Малыша девушка обнаружила после того, как выпивала со своими друзьями на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Черкасской области.

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Детали трагедии

В полицию поступило сообщение от 21-летней женщины, что ее 4-месячный ребенок умер. По ее словам, она взяла дочь и пошла к друзьям, с которыми допоздна распивала алкоголь на улице.

Вернувшись домой, женщина занесла коляску с младенцем в дом, легла спать, а утром обнаружила ребенка мертвым.

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Мать задержали

Как стало известно, 21-летнюю мать задержали. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УКУ следователям назначены экспертизы, проводится допрос матери и свидетелей этого события

Причина смерти ребенка будет установлена после заключения проведенного вскрытия.

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Что грозит матери?

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Не первая горе-мать в Украине

Пьяные матери, избиения детей, к сожалению, в Украине совсем не редкость. Таких фактов фиксируют по несколько штук каждую неделю.

В Черкассах пьяная женщина на детской площадке распивала спиртные напитки и била свою трехлетнюю дочь. Неравнодушные граждане вызвали на место полицию. По словам матери девочки, дочь не слушалась, и она несколько раз ударила ее.

В Днепре полицейские задержали нетрезвую мать с ребенком. В полицию поступило сообщение от охранника гаражного кооператива, что он заметил нетрезвую женщину с ребенком. На его глазах она несколько раз падала и переворачивала детскую коляску с малышом внутри. В результате ребенок упал на землю.

Таких случаев десятки.

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