Под Черкассами изнасиловали женщину: задержан ее зять

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании жительницы одного из сел района.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленник оказался зятем потерпевшей. Полицейские его задержали и доставили в отделение.
Сообщается, что в полицию обратилась сама пострадавшая. Женщина рассказала копам, что в промежутке с двух до четырех часов ночи через окно к ней в дом залез неизвестный мужчина и изнасиловал.
Потерпевшая узнала насильника и сообщила, что зять неоднократно угрожал ей физической расправой.
Мужчине объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по статье "изнасилование".
Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге судили мужчину за убийство и изнасилование. Его приговорили к пожизненному заключению.
Также напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции, которые подозреваются в изнасиловании местной жительницы.
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