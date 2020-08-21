Под Черкассами изнасиловали женщину: задержан ее зять

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании жительницы одного из сел района.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленник оказался зятем потерпевшей. Полицейские его задержали и доставили в отделение.

Сообщается, что в полицию обратилась сама пострадавшая. Женщина рассказала копам, что в промежутке с двух до четырех часов ночи через окно к ней в дом залез неизвестный мужчина и изнасиловал.

Потерпевшая узнала насильника и сообщила, что зять неоднократно угрожал ей физической расправой.

Мужчине объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по статье "изнасилование".

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге судили мужчину за убийство и изнасилование. Его приговорили к пожизненному заключению.

Также напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции, которые подозреваются в изнасиловании местной жительницы.

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