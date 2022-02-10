Под Черниговом сдают в аренду отель Кучмы, построенный для Лукашенко и Путина (фото)

Торги состоятся 24 февраля и договор будут подписывать на пять лет. Само здание было построено в 2004 году

Отель "Славянский", построенный Кучмой для Лукашенко и Путина, хотят сдавать в аренду. Фото: коллаж "Сегодня"

В Новгороде-Северском Черниговской области в восьмой раз выставили на Prozorro отель "Славянский", который строили в 2004 году для встречи Леонида Кучмы, Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Об этом сообщает Суспільне.

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Что известно?

Отель "Славянский" снова выставили на Prozorro с предложением взять в аренду, но до этого его пытались продать.

Как рассказал начальник регионального отделения Фонда госимущества Украины в Черниговской области Валерий Йовенко, аренду будут заключать на пять лет с льготным продлением еще на пять за 480 тысяч гривен в месяц.

"Семь аукционов, которые были объявлены на приватизацию, не нашли покупателя. Один раз был покупатель на одном из аукционов, однако он не рассчитался за объект, и мы расторгли договор купли-продажи и, собственно, продолжили продажи", – заявил Йовенко.

Известно, что торги состоятся 24 февраля и договор будут подписывать на пять лет. Его можно будет продлить еще на 5 лет уже без конкурса. Стартовая цена – почти полмиллиона гривен в месяц. Требование к будущему арендатору: своевременная оплата аренды.

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"Вопрос в том, чтобы арендатор отдавал себе отчет, на какие доходы он выйдет, и понял: насколько он способен уплатить арендную плату, и развивать этот бизнес, и доходы, которые сможет получать. Эта цена установлена нормативно. 1% от стоимости как раз составляет эту сумму. Стоимость непосредственно гостиницы 485 миллионов", – подчеркнул Йовенко.

Какова сейчас обстановка в отеле?

По словам администратора гостиницы Аллы Сташук, сейчас в здании очень холодно – 7 градусов тепла набегает благодаря электрообогревателю.

Самый дешевый номер стоит 700 гривен. Также там работает электрообогреватель. Администратор отметила, что самые дешевые номера пользуются спросом. Всего в отеле 40 номеров. Самые дорогие – на четвертом этаже.

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Отель "Славянский" построили в 2004 году. Фото: "Суспільне"

Все об отеле "Славянский"

Гостиницу построили в 2004 году по инициативе тогдашнего президента Леонида Кучмы.

На строительство потратили 108 миллионов гривен. Назначением этого комплекса было разместить трех президентов – Леонида Кучму, Александра Лукашенко и Владимира Путина после их встречи летом 2004 года. Однако президенты там не ночевали – только пообедали и уехали.

Напомним, что отель "Славянский" уже выставляли на аукцион 15 сентября 2020 года. Его приобрел за более 28,8 млн грн единственный участник торгов Роман Кийовский. Однако он не уплатил деньги за объект, поэтому соглашение с ним расторгли. Гарантийный взнос, около 3 млн гривен, пошел в госбюджет.

160 000 долларов за приватизацию отеля. Копы задержали замглавы Черниговской ОГА

Правоохранители задержали заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника за взятку. Они хотели получить 160 тысяч долларов от местного жителя.

Нарушители пытались обмануть украинца, который хотел приватизировать отель "Славянский". Сообщник чиновника представился руководителем этой гостиницы и за 160 тыс. долларов гарантировал победу участнику открытых торгов.