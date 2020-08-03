Под Черниговом жестоко убили восьмилетнего мальчика: что известно

В Черниговском районе нашли тело восьмилетнего мальчика, который погиб от удара ножа. Ребенка целую ночь искали около ста человек – волонтеры, лесники, полицейские и кинологи с собаками.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, по подозрении в совершении этого убийства копы задержали 30-летнего отца погибшего малыша.

Информацию о пропаже ребенка стражи порядка получили вечером 2 августа: родственники, которые отдыхали в лесополосе недалеко от села Скоринец под Черниговом, своими силами не сумели разыскать мальчика.

К поискам малыша привлекли полицейских, спасателей, бойцов Национальной гвардии, кинологов с собаками, лесников, общественность. Использовали также и квадрокоптер.

"Полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся. У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож", - говорится в сообщении.

Поиски продолжались всю ночь. Около 7:00 тело ребенка было найдено в поле. Тогда отец и признался стражам порядка, что он причастен к убийству мальчика. На теле ребенка обнаружено множество ножевых ранений.

Мужчину задержали. Было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка, которая грозит заключением на срок от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Одессе от ожогов умерла пятилетняя девочка. Ребенок сутки лежал дома с тяжелыми ожогами, пока мать искала деньги "на врачей".

Также мы писали, что на Закарпатье младенец погиб из-за переохлаждения. Его 17-летнюю мать приговорили к условному лишению свободы.

А на Волыни женщина убила своего новорожденного ребенка, а тельце закопала на огороде:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться