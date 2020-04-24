Под Херсоном ради медиков срезали целое поле тюльпанов (видео)

В мини-Голландию обычно приезжают туристы со всей страны, но сейчас цветы дарят врачам

В Херсоне ради медиков срезали тюльпаны, которые должны были услаждать взор туристов. Из-за вируса поля посещать никому,поэтому фермеры устроили акцию добра. И подарили цветы тем, кому позитив нужен сейчас больше всего.

Почти два гектара разноцветных тюльпанов – это была естественная фотозона для любителей агротуров. Херсонская мини-Голландия этого года ждала туристов со всей страны, но карантин внес свои коррективы. Виталий обожает тюльпаны с детства, поэтому три года назад для себя высадил целую плантацию голландских красавцев. Это место полюбилось украинцам, которые приезжали ради ярких эмоций и селфи. В этом году фермер планировал провести масштабный фестиваль тюльпанов, но пандемия все разрушила.

"В одной из наших социальных сетей, в комментариях, девушка подкинула нам очень красивую идею. В такое нелёгкое время в стране, особенно для медиков, которые ежедневно выходят на работу и рискуют своим здоровьем. Сделать приятное именно медикам", – рассказывает Виталий Шакало, директор фермерского хозяйства.

Местные волонтеры помогли реализовать идею.

"В этот сложный час изъявили желание поддержать наших медиков и подарить им улыбку и радость. И передать, что мы гордимся их работой в борьбе с пандемией", – говорит волонтер Артем Трач.

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Женщины-медики особенно радуются такому сюрпризу.

"Конечно очень приятно. Очень приятно внимание, приятны цветочки, приятна ваша поддержка. Спасибо", – отзывается Вероника Иванкина, медицинская сестра.

"Люди нам дают кусочек своего сердца, кусочек своего добра, тепла. Для того, чтоб мы качественно и с хорошим настроение выполняли свою работу. И мы это очень, и очень ценим", – говорит Елена Мазур, директор НКП "Каховская центральная районная больница".

Цветы срезали уже трижды за месяц. Но поле до сих пор пестрит разными цветами, поэтому через несколько дней новая партия цветочной благодарности поедет в больницу.

Не смотря на свои тяжелые последствия для экономики Украины, карантин объединяет людей. Украинцы доказывают это раз за разом – обеспечивают лекарствами больницы и посевным материалом – фермеров. Люди объединяются в соцсетях, чтобы помочь тем, кто борется с коронавирусом или не может получить помощь.

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