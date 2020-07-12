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Под Херсоном рестораторы в знак протеста против карантина перекрыли мост

12 июля, 22:10

Елена Вус Елена Вус

Общественный порядок на месте охраняла полиция

В Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. На подъездах к мосту в сторону Херсона образовалась пробка протяженностью более 4 километров.

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Об этом сообщает издание "НикВести".

Акция протеста на мосту началась в 17:00. Около сотни человек безостановочно ходили по пешеходному переходу на мосту. Общественный порядок на месте охраняла полиция.

В свою очередь начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь в комментарии "Укринформу" уточнила, что участие в акции принимали около 80 лиц – предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов.

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"В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта – частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт", – отметила она.

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С протестующими пообщался председатель ОГА Юрий Гусев, который сообщил, что провел телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

"Переслал господину министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины, которое мы направили в Кабинет министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании под председательством Дениса Шмыгаля. Ждем соответствующее решение Кабинета министров", – написал он на своей страничке в Facebook.

Около 19:00 участники акции разблокировали движение через мост. Образовавшаяся пробка из автомобилей начала уменьшаться.

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Как известно, ранее Кабинет министров Украины внес изменения в порядок действия карантинных ограничений. С 8 июля ночным клубам, так же как кинотеатрам, театрам и другим учреждениям культуры, разрешается работать до 23:00.

Также в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Еще правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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