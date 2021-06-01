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Под Херсоном столкнулись пять автомобилей, пострадали 6 детей (видео)

1 июня, 23:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Всего госпитализировано девять человек, в том числе младенец и семилетний мальчик в тяжелом состоянии

В Херсонской области в результате масштабной аварии с участием пяти машин пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, семилетний мальчик в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил корреспондент "Сегодня".

Предварительно авария на трассе между населенными пунктами Гопры и Олешки произошла из-за водителя автомобиля Volkswagenс прицепом, который разворачивался на дороге, не подав сигнала. В этот момент в него врезались машины, которые ехали навстречу.

Госпитализированы трое взрослых и шестеро детей.

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"Мы госпитализировали двоих – 7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой – в областную детскую больницу и троих детей 4-х и 8 лет в Голопристанскую больницу", – рассказал Юрий Шашкин, врач медицины неотложных состояний.

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Напомним, накануне в Харьковской области на трассе Чугуев-Меловое в результате столкновения автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении, погибли трое человек.

Мы также писали, что в Днепропетровской области в ДТП с самосвалом погибли люди.

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