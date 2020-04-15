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Под Херсоном вдоль трассы возник огромный стихийный рынок и свалки (фото,видео)

15 апреля, 13:50

Руслан Ровик

Из-за карантина был закрыт крупнейший рынок и торговцы выстроились вдоль трассы

В Херсонской области после закрытия крупнейшего сельскохозяйственного рынка "Нежданна" в связи с карантином из-за коронавируса, торговцы овощами и фруктами выстроились вдоль трассы у села Великие Копани – ряды машин растянулись на несколько километров, при этом возникли стихийные свалки гниющих овощей.

Как сообщает местное издание "Херсон online", ситуация с продуктами в регионе вполне контролируемая, а овощи можно спокойно купить в супермаркетах.

Рынок был закрыт по решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате сотни грузовиков не смогли попасть на торговые места и люди решили продавать ранние овощи, зелень и клубнику вдоль трассы, рядом с закрытым рынком.

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При этом стихийная торговля не решает проблем производителей – продукция быстро портится, и то, что не успели продать своевременно, продавцы выбрасывают возле дороги. Уже возникло несколько крупных свалок, где гниют горы белокочанной и "пекинской" капусты.

В то же время, торговцам не предложили никакой альтернативы продажи своей продукции, и местным жителям приходится решать, куда деть продукты, которые они вырастили в масштабных теплицах.

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В свою очередь, полиция пытается штрафовать торговцев, а возле рынка стоит множество фур, в том числе с запада Украины, которые еще неделю назад привезли яблоки и собирались закупить местную продукцию, чтобы отвезти ее в другие регионы.

Тем временем, власти Херсона пытаются найти решение проблемы, однако до сих пор никаких документов принято не было. Пока что известно, что в районе, где расположено село Великие Копани, обнаружено восемь случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что 17 человек, которые вернулись из Крыма, сбежали с обязательной обсервации в Каланчакском районе Херсонской области. Как сообщали в полиции, теперь нарушителям грозит штраф – за "свободу" им придется заплатить от 17 тысяч гривен.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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