Под Хмельницком два человека погибли в ДТП, среди пострадавших дети (фото)

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице

В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека и еще четыре пострадали, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла вечером 13 ноября на автодороге Житомир – Черновцы возле села Скаржинцы Ярмолинецкого района. Там столкнулись два автомобиля Skoda Octavia под управлением жителей Хмельницкого.

В результате ДТП 42-летний водитель одного из автомобилей и 32-летний пассажир из другого погибли на месте происшествия.

Пострадали 32-летний водитель другой машины, 36-летняя женщина и двое 6-летних детей. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Хмельницкую областную клиническую больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что на трассе Одесса-Рени авто вылетело на встречную полосу.

Также напомним, в Киеве такси вылетело на тротуар с людьми. Таксист Uber въехал в автобусную остановку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться