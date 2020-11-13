Українська
$ 28,2
33,27
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

Под Хмельницком два человека погибли в ДТП, среди пострадавших дети (фото)

13 ноября, 11:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице

В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека и еще четыре пострадали, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла вечером 13 ноября на автодороге Житомир – Черновцы возле села Скаржинцы Ярмолинецкого района. Там столкнулись два автомобиля Skoda Octavia под управлением жителей Хмельницкого.

В результате ДТП 42-летний водитель одного из автомобилей и 32-летний пассажир из другого погибли на месте происшествия.

Пострадали 32-летний водитель другой машины, 36-летняя женщина и двое 6-летних детей. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Хмельницкую областную клиническую больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что на трассе Одесса-Рени авто вылетело на встречную полосу.

Также напомним, в Киеве такси вылетело на тротуар с людьми. Таксист Uber въехал в автобусную остановку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
авария ДТП дети полиция погибшие Хмельницкая область пострадавшие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не хотел одеваться: в Полтавской области воспитательница с криками
Не хотел одеваться: в Полтавской области воспитательница с криками "втрясла" в штаны ребенка (видео)Другие регионы
"Большей глупости я не видел": мэр Черкасс выступил против карантина выходного дняДругие регионы
В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на Майдане
В Винницкой области похоронили погибшую в ДТП на МайданеПроисшествия
В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбище
В Сумской области мужчина изнасиловал девочку на кладбищеДругие регионы
Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневно
Радуцкий дал печальный прогноз, когда Украина выйдет на 15 тысяч новых COVID-больных ежедневноУкраина
В Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой: фото и подробности
В Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой: фото и подробностиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять