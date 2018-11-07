Под Хмельницким Mazda сбила мужчину насмерть

Сегодня, 19:30

Поздним вечером водитель иномарки не заметил пешехода и сбил его

Фото: hm.npu.gov.ua
Фото: hm.npu.gov.ua

Около Хмельницкого на международной автотрассе М-12 (Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка) автомобиль Mazda сбил насмерть мужчину.

Инцидент произошел во вторник, 6 ноября, около 20:00 между селами Давидковцы и Пироговцы. Во время движения автомобиля пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте, но водитель иномарки не заметил пешехода и сбил его.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб. Сейчас назначен ряд экспертиз и выясняются все обстоятельства аварии. На момент ДТП водитель был трезв", – рассказывают в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

По данному факту возбуждено производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев в Украине произошло более 100 тысяч ДТП. Самыми распространенными причинами аварий стали нарушение правил маневрирования, превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции водителями транспортных средства, нарушение правил передвижения на перекрестках и вождение в состоянии опьянения.

Также стало стало известно, сколько человек погибли с начала года. С начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД.
ДТП, жертва, хмельницкая область
Источник:

"Сегодня"

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