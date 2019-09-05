Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Под Хмельницким произошло ДТП: есть потерпевшие

5 сентября, 00:03

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП

/ Фото: Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-12 Хмельницкий – Винница в селе Пироговцы.
56-летний житель села Пархомовцы, управляя грузовиком ЗИЛ, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 40-летнего жителя Старосинявского района.
Об этом докладывает Нацполиция.
По предварительной информации, в результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки — две женщины, 57 и 46 лет, и 52-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести и обратились за помощью к медикам.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства о ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Реклама

В тренде
Закон Ляшко и адекватная альтернатива: юрист объяснила разницу в законопроектах о борьбе с педофилами

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

авария ДТП Хмельницкий потерпевший

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасностиДругие регионы
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спаслиДругие регионы
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчик
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчикДругие регионы
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берега
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берегаДругие регионы

Новости партнеров

Loading...