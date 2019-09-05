Под Хмельницким произошло ДТП: есть потерпевшие

/ Фото: Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-12 Хмельницкий – Винница в селе Пироговцы.

56-летний житель села Пархомовцы, управляя грузовиком ЗИЛ, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 40-летнего жителя Старосинявского района.

Об этом докладывает Нацполиция.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки — две женщины, 57 и 46 лет, и 52-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести и обратились за помощью к медикам.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.

сбил трех женщин. Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства о ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года

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