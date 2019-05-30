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Под Кропивницким полиция изъяла у мужчины наркотики на сумму более 250 тысяч гривен

30 мая, 04:45

Злоумышленнику уже объявили о подозрении в преступлении

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили мужчину, который хранил дома наркотические вещества на сумму более чем 250 тысяч гривен. 37-летний житель Кропивницкого района уже был ранее судимый за наркопреступления, сообщают в пресс-службе Нацполиции Кировоградской области.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого.

В результате полиция изъяла наркотическое средство – метадон и психотропное вещество – метамфетамин. На "черном рынке" изъятые вещества стоят более 250 тысяч гривен.

По результатам проведенных экспертиз мужчине сообщили о подозрении в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупных размерах. Злоумышленнику избрали меру пресечения – содержание под стражей. Также на имущество гражданина наложили арест.

Досудебное расследование продолжается. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, мужчине грозит наказание в виде лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Также, во Львове задержали группу наркоторговцев и изъяли "товара" на 1,5 млн гривен. Злоумышленники продавали наркотики и психотропные вещества через интернет, а также оставляли так называемые "закладки".


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Тег наркотики, метадон , наркотические средства, метамфетамин

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Источник:

Нацполиция

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