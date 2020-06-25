Под Кропивницким столкнулись легковушка и автоцистерна: погибли четыре человека

Жуткое ДТП произошло на выезде из города

Под Кропивницким, в котором ранее полицейский сбил пешехода, произошло смертельное ДТП. На выезде из города не разминулись легковушка и автоцистерна. В аварии погибли четыре человека, сообщает "УНН" со ссылкой на данные местной полиции.

Жуткая авария произошла поздно вечером 24 июня на выезде из города в сторону Знаменки.

"Происшествие произошло около 21:00. Легковушка столкнулась с автоцистерной DAF. В легковом авто находились четверо пассажиров. Все погибли", – рассказали правоохранители.

В легковушке Honda находились три мужчины и одна женщина. Тела погибших из авто пришлось деблокировать спасателям.

Отметим, что похожее ДТП в Кировоградской области произошло и в апреле. Тогда в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района столкнулись грузовик DAF и легковушка "Таврия". Авария унесла жизни четырех человек.

Также мы рассказывали, что в Одессе автомобиль BMW столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata и врезался в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто. Позже выяснилось, что в этой аварии погибли дети известных местных предпринимателей.

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