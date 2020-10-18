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Под Николаевом более сотни фур заблокировали дорогу

18 октября, 01:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Перевозчики отказываются взвешиваться

На въезде в город Николаев, где на отремонтированном участке дороги развернули пункт габаритно-весового контроля (ГВК), перевозчики саботируют взвешивание и создали искусственный затор из 100 фур на трассе.

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Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности в Facebook.

"Второй день подряд на въезде в г. Николаев с херсонского направления на обочине отремонтированной автодороги наблюдается огромная очередь грузовиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу, 17 октября, для предотвращения разрушения дороги решили развернуть на участке а/д Н-11 в пгт Буг Николаевской области дополнительного передвижного пункта ГВК и организовать его круглосуточную работу.

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Но водители грузовиков отказываются проезжать через ГВК и создают искусственный затор из более 100 фур.

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Также сообщается, что, по предварительной информации, ночью планируется прорыв, поэтому на месте дежурят полицейские.

Напомним, в начале октября в Николаевской области произошло масштабное ДТП – столкнулись пять фур и два легковых автомобиля.

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Мы также сообщали, что в Днепре недалеко от Приднепровской теплоэлектростанции загорелась фура.

Видео: H_Dnepr

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Николаев николаевская область затор трасса фуры Укртрансбезопасность
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