Под Николаевом фура "сломала" мост пополам: в реку вылилось топливо

Видео: Новости-N

В районе села Пересадовка Витовского района Николаевской области рухнул мост. ЧП произошло утром 26 декабря, когда по понтонному сооружению ехала груженная фура, сообщают "Новости N".

По словам очевидцев, под весом автомобиля один из понтонов был утоплен. При этом у большегруза был пробит топливный бак, из которого прямо в реку вылилось топливо.

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Движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.

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Как писали "Сегодня", в районе села Песочин Харьковской области открыли движение по путепроводу, часть которого обвалилась летом. Автомобильный мост рухнул в конце августа, аккурат после того, как Харьков отметил День города. Инцидент случился на выезде из города, от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. Дорожное перекрытие повалилось прямо на железнодорожные пути, проходящие под мостом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также ранее сообщалось, что от путепровода у метро "Осокорки" в Киеве отвалился и рухнул на авто кусок бетона.

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